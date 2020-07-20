Путин объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин объяснил низкую смертность от коронавируса гибкостью здравоохранения, подготовкой специалистов и умением государства мобилизовать ресурсы. Об этом пишет ТАСС.

«У нас 1,5 процента. Можно как угодно относиться к статистике, доверять или не доверять, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше», — сказал Путин.

Президент добавил, что России удается «перевернуть эту тяжелую страницу с минимальными потерями».

Всего в России коронавирусом заразились 777 тысяч, скончались больше 12 тысяч человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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