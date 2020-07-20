Путин согласился перенести «Бессмертный полк» на 2021 год

Президент России Владимир Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС.

«Как бы нам ни хотелось [провести акцию в 2020 году], но придется перенести мероприятие на следующий год», — сказал Путин.

Президент в ходе визита в Керчь пообщался рабочими судостроительного завода «Залив».

Путин заявил, что «Бессмертный полк» в следующем году пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Ранее народный артист СССР и сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой предложил перенести шествие «Бессмертный полк» на следующий год. Организаторы шествия «Бессмертного полка» объявили о переносе акции с 26 июля на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионах России.