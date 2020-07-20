Еще 379 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

За минувшие сутки еще 379 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Общее количество выздоровевших в городе достигло 170 981.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве скончались 15 человек от коронавируса, всего умерли 4 314 пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Китай ни при чем: откуда коронавирус пришел в Россию

— Еще 15 человек скончались от COVID-19 в Москве

— В России число проведенных тестов на коронавирус превысило 25 миллионов