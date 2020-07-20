В России могут запретить курить кальяны в коммуналках

В России могут запретить курить кальян и электронные сигареты в коммунальных квартирах. Соответствующие поправки внесли в Госдуму, пишет «Интерфакс».

В поправках к табаку приравнивается все, что содержит никотин: электронные сигареты, кальяны, насвай, снюс, никпэки. Соответственно, на них предлагается распространить запрет использования в общественных местах и в помещения, «составляющие общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».

Поправки разработали сенаторы Андрей Исаев, Сергей Боярский, Дмитрий Морозов, Андрей Турчак и Валерий Рязанский.

Второе чтение законопроекта пройдет 21 июля.

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