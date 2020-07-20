В Минздраве ожидают второй волны коронавируса в России осенью

Вторая волна коронавирусной инфекции может атаковать Россию осенью, но эта волна будет слабее предыдущей. Об этом сообщил главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

По его словам, в осенний период традиционно ожидается некоторое повышение заболеваемости, в том числе COVID-19, так как в это время формируются школьные, студенческие, рабочие коллективы, люди возвращаются из отпусков.

Специалист считает, что новая волна будет слабее из-за того, что у многих появился иммунитет к коронавирусу, и люди серьезнее стали относится к мерам профилактики и защиты.

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