В полиции США рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Вашингтоне
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В полиции США рассказали о состоянии пострадавших при произошедшей в Вашингтоне стрельбе. Об этом заявил глава полиции города Питер Ньюсэм, выступление которого транслировалось в Twitter.
Он отметил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Ньюсеэм подтвердил, что пострадавшими в результате стрельбы числятся восемь человек. Ранее в больницу было доставлено девять граждан, один из них скончался.
Глава полиции выразил мнение, что стрельба велась целенаправленно.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски трех мужчин, которые скрылись с места стрельбы.
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