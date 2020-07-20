В полиции США рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Вашингтоне

В полиции США рассказали о состоянии пострадавших при произошедшей в Вашингтоне стрельбе. Об этом заявил глава полиции города Питер Ньюсэм, выступление которого транслировалось в Twitter.

Он отметил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ньюсеэм подтвердил, что пострадавшими в результате стрельбы числятся восемь человек. Ранее в больницу было доставлено девять граждан, один из них скончался.

Глава полиции выразил мнение, что стрельба велась целенаправленно.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски трех мужчин, которые скрылись с места стрельбы.

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