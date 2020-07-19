Россия завершает клинические испытания вакцины от COVID-19

Россия завершает проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса нового типа, заявил начальник 48 ЦНИИ войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, полковник медицинской службы Сергей Владимирович Борисевич в интервью газете «Красная звезда».

Релиз поступил в «Газету.Ru».

В понедельник, 20 июля, из военного госпиталя имени Бурденко будет выписана вторая, последняя, группа добровольцев в составе 20 человек, рассказал Борисевич.

По его словам, результаты анализов свидетельствуют, что после вакцинации у добровольцев обнаружены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся человеком.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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