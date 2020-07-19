В Хакасии вспыхнул сильный пожар на мусорном полигоне

В Хакасии на полигоне твердых бытовых отходов в районе населенного пункта Усть-Абакан вспыхнул мощный пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о загорании на территории полигона твердых бытовых отходов в четырех километрах от населенного пункта Усть-Абакан МО Усть-Абаканский район, в 17.40 по мск объявлен повышенный ранг вызова», — сообщили спасатели.

Площадь пожара в настоящее время уточняется. К тушению привлечены 30 человек и 10 единиц техники.

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