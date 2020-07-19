Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Колумбии

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 на территории Колумбии, сообщает ТАСС со ссылкой на национальную геологическую службу страны.

По данным специалистов, землетрясение произошло в 14.26 по местному времени (14.26 мск) в муниципалитете Лос-Сантос. Его эпицентр находился на глубине 151 км.

Толчки ощутили жители Боготы и ближайших окрестностей. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

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