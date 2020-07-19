В СК назвали причину нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша»

Следствие рассматривает ограбление как возможную цель нападения на дом в Ростовской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о разбойном нападении на дом бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова.

По предварительным данным, неизвестные напали на дом с целью завладеть имуществом жильцов, заявили в СК.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на дом 83-летнего экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова в Ростовской области. В результате нападения погибла его сестра, сам Песков оказался ранен. После нападения возбуждено уголовное дело.

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