Коронавирусом в Израиле заразились более 50 тысяч жителей

Власти Израиля зафиксировали более 50 тыс. случаев заражения на территории страны с начала пандемии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава республики.

По состоянию на 19 июля, в Израиле насчитывалось 50 035 случаев заражения инфекцией. Суточный прирост заболеваемости составил 831.

Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 409, девять из них погибли за последние сутки. Выздоровели с начала пандемии 21 589 пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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