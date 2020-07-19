Умер создатель российской пожарной авиации Рафаиль Закиров

Заслуженный военный летчик РФ Рафаиль Закиров, который занимался разработкой первых технологий тушения пожаров с помощью авиации, скончался в Москве в возрасте 71 года. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В свое время под его руководством Управлением авиации МЧС России разработаны уникальные технологии тушения пожаров для вертолетов Ми-8, Ка-32 и Ми-26, <...> не имеющих аналогов в мировой практике», — говорится в сообщении ведомства.

Закиров с 1995 года занимал должность начальника авиации МЧС России.

По информации ТАСС, похороны летчика состоятся 21 июля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.