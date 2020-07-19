В Ростовской области оползень разрушил захоронение жертв холокоста

В Ростове-на-Дону из-за проливных дождей на мемориал «Жертвам фашизма» в Змиевской балке, где захоронены 30 тыс. человек, сошел оползень, разрушив его часть. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Ливень смыл часть склона, находящегося напротив мемориала «Памяти жертв фашизма», поток воды размыл грунт и унес часть бордюров. Сейчас это место огорожено», — говорится в сообщении.

Власти обещают начать восстановительные работы сразу после того, как подсохнет земля.

Мемориал «Жертвам фашизма» был открыт в 1975 году. Это самое большое место захоронения жертв холокоста в России. Там захоронено около 30 тыс. человек.

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