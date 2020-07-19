Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше

Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

В настоящее время российская сторона подготовила необходимые документы для экстрадиции Циркача, окончательное решение примет суд в Польше, заявил источник. По его информации, криминальный авторитет скрывался в Таиланде, после чего прибыл в Польшу, где и был задержан.

Циркач был объявлен в розыск после возбуждения в России уголовного дела о «занятии высшего положения в преступной иерархии». По данным следствия, Циркач с 2011 года возглавляет преступную иерархию.

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