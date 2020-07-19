Грабители убили сестру экс-директора «Ростсельмаша»

Грабители напали на дом 83-летнего экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова в Ростовской области. В результате нападения погибла его сестра, сам Песков оказался ранен, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, Пескова госпитализировали в больницу с травмой головы. Его состояние не уточняется.

Следственный комитет в настоящее время завел уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой». На месте нападения работает полиция.

Информации о личностях нападавших в настоящее время не поступало. Они сумели скрыться с места преступления.

Юрий Песков возглавлял «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 год.