В Саратове на берегу реки нашли человеческие останки в пакетах

В Саратове на берегу Волги нашли расчлененное человеческое тело в пакетах, заявила старший помощник руководителя управления СУ СК по области Наталия Рудник. Об этом пишет РИА «Новости».

«По предварительным данным, преступник, совершив убийство, расчленил тело жертвы, упаковал в полиэтиленовые пакеты и оставил на пустыре», — сказала Рудник.

По информации следователей, останки принадлежат ранее судимому мужчине, который пропал четыре года назад. Пакеты обнаружили местные жители и сообщили в полицию.

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