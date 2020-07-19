Полицейский прыгнул с 13-го этажа, чтобы поймать педофила
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В Казахстане полицейский выпрыгнул из окна на 13-ом этаже, чтобы поймать педофила, пишет Polisia.kz.
Отмечается, что майор Бакытжан Бакиров вместе с коллегой переоделся в гражданскую одежду. Представившись сантехниками, полицейские зашли в квартиру к подозреваемому.
Полицейский попытался арестовать преступника, но тот забежал в комнату и выпрыгнул в окно. Майор прыгнул следом. Они пролетели два этажа и приземлились на террасу, где было произведено задержание.
Полицейский получил перелом ступни и находится в больнице.
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