В Москве коронавирус выявили еще у 591 человека

В Москве за минувшие сутки был зафиксирован 591 случай коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram.

Отмечается, что число новых случаев на 13,7% меньше, чем две недели назад.

Всего в Москве коронавирус выявили у 233 545 человек, выздоровели 170 539, скончались 4 299.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 14 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек

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