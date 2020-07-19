В России выявили 6 109 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки выявили 6 109 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram.

Кроме того, выздоровел 3 481 пациент, умерли 95.

Всего в России зафиксировали 771 546 случаев коронавируса, вылечились 550 344 человека, скончались 12 342.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 14 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек

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