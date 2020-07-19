Автобус перевернулся по дороге к канадскому леднику, есть погибшие
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В Канаде туристический автобус перевернулся по пути к леднику, три человека скончались, есть пострадавшие, пишет CBC News.
Трагедия произошла в национальном парке Джаспер, что в провинции Альберт. Всего в автобусе находилось 27 человек.
Многочисленные пассажиры с тяжелыми травмами были эвакуированы с места катастрофы на вертолетах. Часть пациентов уже доставлена в больницу, в их числе есть люди в тяжелом состоянии.
Информация о российских гражданах среди пострадавших отсутствует.
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