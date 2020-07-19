Свыше 140 тыс. американцев стали жертвами COVID-19

Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в США превысило 140 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Всего в США заразились 3 707 023 человек.

Во всем мире, как сообщает университет, зафиксировали 14 246 121 случаев заражения с начала эпидемии и более 601 тыс. летальных исходов.

Накануне ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост случаев COVID-19 в мире.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 14 млн.

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