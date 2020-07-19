Число жертв COVID-19 в мире превысило 600 тыс.
Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, достигло 600 435. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
В общей сложности заразились 14 186 245 человек. Погибло 139 960 зараженных.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США — 3 697 743.
Накануне ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост случаев COVID-19 в мире.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Всего в мире число зараженных превышает 14 млн.
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