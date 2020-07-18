Число госпитализаций с COVID-19 В Нью-Йорке упало до минимума

Число госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекции в Нью-Йорке достигло минимально значения с марта, сообщает The Hill со ссылкой на заявление губернатора штата Эндрю Куомо.

Так, в Нью-Йорке было госпитализировало 743 человека с COVID-19, что является минимальным показателем, зафиксированным с середины марта текущего года.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 3,5 млн случаев заболевания, из них более 139 тыс. — с летальным исходом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что не будет просить каждого американца носить маски

— Белый дом советует 18 штатам вернуть строгие ограничения по коронавирусу

— Власти Аризоны и Техаса заказали холодильники для трупов из-за ситуации с COVID-19