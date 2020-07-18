Свыше 10 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
В аэропортах Москвы задержано и отменено более 10 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
По состоянию на 23.20 мск, в Домодедово задержано два рейса и два — отменено.
В это же время в Шереметьево задержано шесть вылетов и четыре — отменено.
Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском и Внуково не представлены.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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