Свыше 10 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

В аэропортах Москвы задержано и отменено более 10 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

По состоянию на 23.20 мск, в Домодедово задержано два рейса и два — отменено.

В это же время в Шереметьево задержано шесть вылетов и четыре — отменено.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском и Внуково не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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