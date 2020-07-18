В Новосибирске родились 16 краснокнижных манулов

Три самки родили в Новосибирском зоопарке 16 голубоглазых детенышей краснокнижного манула: у одной было три котенка, у другой — пять, а у третьей — восемь. Об этом сообщил зоопарк на своей странице во «ВКонтакте».

В настоящее время новоиспеченные мамы кормят своих детенышей молоком и практически не отходят от них. Позднее, с 22-дневного возраста, манулы смогут попробовать мясо. Вес каждого новорожденного составил около 100 граммов. Со временем цвет их глаз будет меняться с голубого на зеленый, а потом и на желтый.

Работники зоопарка уже заметили, что животные начали ненадолго выходить из укрытия. «Пока от всего незнакомого они норовят поскорее спрятаться в домиках или за своими мамами», — добавили в зоопарке.

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