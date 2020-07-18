СК заинтересовало попадание топлива с затопленного судна в Москву-реку

В московском межрегиональном СУ СК на транспорте начали проверку после того, как произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку после затопления судна в Красногорске.

По данным следствия, затопления частного буксира, пришвартованного к пирсу, произошло 17 июля в 11.25 по мск. В результате случившегося произошла утечка дизельного топлива и на воде образовалось радужное пятно.

В связи с этим было решено провести комплекс необходимых проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

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