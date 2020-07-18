Две бомбы взорвали у мечети в Дамаске

Два взрывных устройства были подорваны в сирийском Дамаске, сообщает SANA.

Взрыв прогремел возле мечети Анас бин Малик в районе Нахр Айша сирийской столицы.

По данным агентства, в результате произошедшего один человек погиб, еще один пострадал.

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