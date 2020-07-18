Наиболее пострадавших при взрыве газа в КБР доставят в Нижний Новгород

Наиболее пострадавшие при взрыве газа в доме в Кабардино-Балкарии будут переведены на лечение в Федеральный ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Перевод пациентов с обширными ожогами будет выполнен после стабилизации их состояния, рассказали в минздраве. В ведомстве пояснили, что в Нижний Новгород доставят девятилетнего мальчика и мужчину 1959 года рождения.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в городе Баксан в Кабардино-Балкарии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Дети находятся в тяжелом состоянии.

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