Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте полностью потушили

Пожарные смогли полностью избавиться от огня внутри собора Нанта. Об этом в эфире телеканала BFMTV сказал представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа.

Пожар в соборе начался в субботу, 17 июля, и длился около 10 часов.

По словам Ланглуа, несмотря на победу над огнем, операции в соборе все еще продолжаются. Кроме того, специалисты будут оставаться на месте и ночью.

«В настоящий момент риска обрушения внутри собора нет или он совсем невелик», — добавил подполковник.

Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одним из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери в Париже. Последний пожар в соборе произошел в 1972 году, причиной стал забытый рабочим паяльник. К сентябрю 2008 года после реставрационных работ был восстановлен средневековый облик западного фасада.

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