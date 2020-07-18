Председатель горсовета Петрозаводска арестован по делу о взятке

Председатель городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета (СК) России по Карелии.

Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу, Боднарчук арестован на два месяца, заявили в СК.

Спикер горсовета Петрозаводска подозревается в получении взятки более чем в 1,5 млн руб. за выдачу разрешений на строительство в период с 2018 по 2019 годы. Он был задержан 17 июля.

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