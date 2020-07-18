Южная Осетия обвиняет Грузию в краже летучих мышей

Южная Осетия предполагает, что грузинский Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара причастен к отлову югоосетинских летучих мышей для американских исследований по коронавирусам, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Комитета госбезопасности Южной Осетии.

Центр Лугара совместно с США реализует проект по летучим мышам и коронавирусам, указано в сообщении. По данным спецслужбы, сотрудники лаборатории занимались систематическим отловом летучих мышей на границе Грузии и Южной Осетии в 2012, 2014 и 2018 годах.

При этом летучая мышь остроухая ночница (Myotis blythi), обитающая в Южной Осетии, занесена в «Красную книгу» региона, ее незаконный вывоз из Южной Осетии попадает под Уголовный кодекс, отмечает КГБ.

Грузинская сторона отвергает обвинения Южной Осетии, заявил первый вице-спикер парламента страны Георгий Вольский. По его словам, дискредитация лаборатории Лугара входит в интересы России.

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