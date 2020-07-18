Более 40 человек погибли при столкновении группировок в ДР Конго

При столкновении вооруженных группировок в Демократической Республике Конго погибли 43 человека, в том числе дети, сообщает Associated Press.

Еще как минимум 40 человек числятся пропавшими без вести, указано в сообщении.

Беспорядки в ДР Конго начались в четверг, 16 июля, после нападения членов вооруженной группировки Нгумино на одну из деревень. Инцидент произошел в ходе столкновения Нгумино с группой повстанцев Мэй Мэй.

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