В Финском заливе Петербурга столкнулись два аквабайка
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В Финском заливе в Петербурге столкнулись два аквабайка. Об этом сообщает «Фонтанка».
Авария произошла у форта «Константин» в акватории Кронштадта 18 июля, где один байк врезался в другой.
В результате происшествия пострадал 47-летний москвич. Его доставили на берег и передали медикам.
По предварительным данным, он получил ушибы, многочисленные переломы и травму живота.
Обстоятельства аварии уточняются.
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