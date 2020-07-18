В Финском заливе Петербурга столкнулись два аквабайка

В Финском заливе в Петербурге столкнулись два аквабайка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Авария произошла у форта «Константин» в акватории Кронштадта 18 июля, где один байк врезался в другой.

В результате происшествия пострадал 47-летний москвич. Его доставили на берег и передали медикам.

По предварительным данным, он получил ушибы, многочисленные переломы и травму живота.

Обстоятельства аварии уточняются.

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