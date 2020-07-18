Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе

Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе. Об этом сообщает портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером.

Отмечается, что на судно напали примерно в 210 морских милях от побережья Бенина в 11.00 по местному времени в пятницу, 17 июля.

В настоящее время танкер дрейфует с ограниченными возможностями на борту, к нему на помощь уже отправлено другое судно.

По данным РИА «Новости», ранее в консульстве России в Абудже сообщили, что российское посольство в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть россияне.

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