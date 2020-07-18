Мужчина избил до смерти сожительницу на юге Москвы

Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его сожительницы на юге Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.

По версии следствия, происшествие произошло вечером 16 июля 2020 года на лестничной площадке жилого дома, расположенного по Кавказскому бульвару.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес удар в лицо своей сожительнице в ходе конфликта, который возник на почве ревности. Женщина упала, ударилась головой и получила черепно-мозговую травму с переломом основания черепа. Обвиняемый перенес тело женщины на скамейку вблизи дома, где от полученных травм она скончалась.

На данный момент подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

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