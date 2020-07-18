В аэропорту Пулково проверяют пятое за неделю сообщение о минировании

Сотрудники экстренных служб проверяют здание терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге после анонимного сообщения о возможном минировании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании авиаузла «Воздушные ворота Северной столицы».

Отмечается, что это уже пятое по счету сообщение о «минировании», поступившее в аэропорт с начала недели.

Письмо о возможном минировании воздушных судов и здания терминала пришло на электронную почту. На данный момент полицейские и службы авиационной безопасности проводят проверку по установленному регламенту.

«По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет», — уточнили в пресс-службе.

В прошлый раз аналогичную проверку проводили 17 июля.

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