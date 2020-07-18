В Екатеринбурге разыскивают организаторов вечеринки у здания правительства

В Екатеринбурге полиция разыскивает местных жителей, устроивших массовую вечеринку у здания правительства в пятницу, 17 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-группу управления городского МВД.

Отмечается, что возбуждено административное производство по ст.20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории).

В настоящее время устанавливаются организаторы дискотеки. Материалы по делу в дальнейшем будут направлены в суд.

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько сотен человек пришли на вечеринку под открытым небом, устроенную у здания регионального правительства. Вскоре прибывшим полицейским удалось разогнать людей.

В Свердловской области действуют до 20 июля ограничения из-за ситуации с СOVID-19. По-прежнему действует «масочный режим» и правила, предполагающие соблюдение социальной дистанции.