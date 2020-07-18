В Москве избили полицейского

Уроженец Азербайджана избил полицейского рядом с посольством в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК РФ по Москве Юлию Иванову.

По данным следствия, инцидент произошел днем 15 июля вблизи Тверской улицы.

Выходец из Азербайджана применил насилие в отношении правоохранителя во время несанкционированного мероприятия возле посольства.

Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Возбуждено уголовно дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». С правонарушителя взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Севастополе мужчину избили за отказ познакомиться

— В Харькове толпа избила журналиста

— В Москве пассажиры избили таксиста и угнали машину