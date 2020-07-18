Около 24% россиян считают правильным увеличить возраст молодежи до 35 лет

Около 24% россиян считают правильным увеличить предельный возраст молодежи до 35 лет, при этом столько же респондентов считают верной планку в 30 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный сервисом SuperJob.

«Россиян, считающих, что молодой возраст ограничивается тридцатью годами, — 24%. Столько же граждан говорят, что молодежь — это лица до 35 лет включительно», — говорится в результатах опроса.

При этом каждый пятый респондент утверждает, что молодость заканчивается на отметке 25 лет, еще 22% назвали возраст моложе 20 лет.

Женщины (26%) чаще мужчин (23%) называли в качестве рубежа молодости 35 лет.

Большинстве тех, кто хочет отодвинуть возраст молодежи до 35 лет, оказались россияне 25-34 лет (29%).

Ранее замглавы социального комитета Совета Федерации Александр Варфоломеев заявил, что в Совфеде предложили увеличить возраст относящихся к молодежи лиц с 30 до 35 лет.

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