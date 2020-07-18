В Хабаровске несанкционированная акция собрала 10 тыс. участников

В Хабаровске завершилась массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного хабаровского губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В шествии приняли участие 10 тысяч человек, задержаний не было. Митингующие, несмотря на предупреждение властей и врачей о коронавирусе, собрались в полдень на площади имени Ленина.

Протестующие шли по центральным улицам и возвращались к зданию правительства.

В Хабаровске несанкционированные акции продолжаются уже неделю, начиная с 11 июля.

9 июля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще четыре участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения.

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