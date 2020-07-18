В московском СИЗО обнаружили колл-центр мошенников

В московском следственном изоляторе «Матросская тишина» обнаружили колл-центр мошенников. Об этом сообщает kp.ru.

В камерах были найдены телефоны и модемы, которые заключенные прятали в углублениях деревянных нар и мебели. Отмечается, что говорили арестанты через микрофон, многие пользовались беспроводными наушниками.

В результате случившегося были задержаны два сотрудника – старший оперуполномоченный оперативного отдела Владислав Остапенко и инспектор режима отдела и надзора Сергей Войтко.

По данным следствия, правоохранители с января по июнь 2019 года исправно обеспечивали находившихся в СИЗО арестантов мобильными телефонами, SIM-картами и интернетом.

Во время обыска дельцы попытались уничтожить бухгалтерию, однако часть записей удалось спасти. В документах говорилось, что заключенные успели заплатить сотрудникам изолятора больше 5 млн рублей, а еще около 7 млн рублей вложили в новую технику.

«В ходе предварительного следствия выяснилось, что Войтко и Остапенко проводили сходки авторитетов, а в январе 2019 требовали от одного из подследственных 500 тысяч рублей, угрожая при этом ухудшением условий содержания», — отметила помощница руководителя СК России по Москве Юлия Иванова.

Войтко и Остапенко были арестованы судом на два месяца и отправлены в Лефортовский изолятор. Их обвиняют во взятках, превышении служебных полномочий и вымогательстве.