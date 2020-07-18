В России появится День работника транспорта

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Новый профессиональный праздник - День работника транспорта — будет отмечаться в России осенью», — говорится в сообщении.

Предлагается отмечать его 29 ноября. В этот день в 1809 году император Александр I (годы правления 1801-1825) учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта.

Премьер-министр поручил Минтрансу закрепить данное решение в течение трех месяцев.