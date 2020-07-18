Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 7,5 тыс. кв. м

В подмосковных Мытищах загорелся склад с картоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Площадь возгорания возросла до 7,5 тыс кв м.

Инцидент произошел на улице Промышленной. Информация о пострадавших или погибших в результате ЧП не уточняется.

На месте работают спасательные и пожарные службы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Два человека погибли при пожаре в Подмосковье

— В Норильске загорелась свалка на площади в тысячу квадратных метров

— Крупный пожар на обувном складе в Долгопрудном локализовали