Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 7,5 тыс. кв. м
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В подмосковных Мытищах загорелся склад с картоном. Об этом сообщает РИА «Новости».
Площадь возгорания возросла до 7,5 тыс кв м.
Инцидент произошел на улице Промышленной. Информация о пострадавших или погибших в результате ЧП не уточняется.
На месте работают спасательные и пожарные службы.
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