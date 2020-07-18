Нью-Йорк возобновляет работу зоопарков, ботсадов и спортивных игр без зрителей

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об открытии зоопарков и ботанических садов. Об этом сообщает Silive.

Кроме того, на территории штата возобновляется кинопроизводство, а также проведение спортивных мероприятий без участия зрителей.

Теперь, по словам губернатора, штат вступает в четвертую фазу открытия на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

При этом кинотеатры, торговые центры и музеи продолжат оставаться закрытыми для посещения.

Куомо также отметил улучшающуюся эпидемиологическую обстановку в штате: из проведенных 78 239 тестов на COVID-19, положительными оказались 776 тестов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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