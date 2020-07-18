Вода на курортах России стала холоднее

Температура воды на российских курортах стала холоднее. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что на территории черноморского побережья вода похолодела на 5°С, достигнув отметки в +20 — 21°C.

Аналогичная тенденция наблюдается и у берегов Крыма.

По словам Вильфанда, снижение температуры вод окажет благоприятных эффект на водоемах. Кроме того, он добавил, что воздух на данный момент прогрет до «комфортных» показателей.

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