Вода на курортах России стала холоднее
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Температура воды на российских курортах стала холоднее. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что на территории черноморского побережья вода похолодела на 5°С, достигнув отметки в +20 — 21°C.
Аналогичная тенденция наблюдается и у берегов Крыма.
По словам Вильфанда, снижение температуры вод окажет благоприятных эффект на водоемах. Кроме того, он добавил, что воздух на данный момент прогрет до «комфортных» показателей.
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