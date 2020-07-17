Новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки зафиксирован в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новые рекордные показатели ежедневного прироста зараженных коронавирусом.

По данным ВОЗ, за последние сутки выявлено 237 743 человека с инфекцией. Ранее рекорд был установлен 12 июля, когда за 24 часа обнаружили более 230 тысяч случаев COVID-19.

Также выяснилось, что за день скончались 5 682 пациента.

Таким образом, всего в мире заражены более 13,6 млн человек, 585 тыс. пациентов скончались.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

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