В Турции суточное число заражений коронавирусом снизилось до минимума за месяц

В Турции за сутки коронавирусом заразились 926 человек, что стало минимальным показателем с 10 июня, написал министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в Twitter.

Отмечается, что всего заразились почти 218 тысяч, выздоровели около 200 тысяч, погибли 5,5 тысячи пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли почти 600 тысяч человек.

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