В Израиле за сутки коронавирусом заразились почти две тысячи человек, что увеличивает общее число случаев до 47,5 тысячи, пишет минздрав страны.

Отмечается, что скончались 392 пациента. Сейчас болеют больше 26 тысяч человек, из которых 208 находятся в тяжелом состоянии, в том числе 56 подключены к искусственной вентиляции легких. Почти 21 тысяча человек уже выздоровели.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли почти 600 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ношение масок в общественных местах Франции станет обязательным

— Джонсон рассказал, когда Британия вернется к нормальной жизни

— Белый дом советует 18 штатам вернуть строгие ограничения по коронавирусу