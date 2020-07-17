Экс-сенатору Арашукову и его отцу вновь продлили срок ареста

Мосгорсуд решил продлить срок содержания под стражей бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, передает ТАСС.

Выслушав мнения сторон, суд удовлетворил ходатайство следствия и решил оставить в СИЗО Арашуковых до 24 октября.

Также суд продлил арест и другим фигурантам дела.

Следствие считает, что отец Арашукова — Рауль Арашуков — дал сыну указание организовать два убийства: зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.

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