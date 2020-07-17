В Подмосковье остаются подтопленными 140 дачных участков и 52 дома

В Подмосковье почти 140 участков и 52 дома остаются подтопленными после сильных дождей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

«В четырех муниципальных образованиях остаются подтопленными: 137 дачных участков, ...52 дачных дома, ...два участка дорог размыты», — говорится в сообщении.

Днем раньше говорилось о 238 участках и 64 домах. Таким образом, за сутки от воды освободили больше ста участков и 12 строений.

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